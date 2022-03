Flames sammeln für die Ukraine und setzen ein Zeichen der Solidarität

Bensheim. Die Handballerinnen der HSG Bensheim/Auerbach und des Buxtehuder SV nutzten die Bühne ihres Bundesliga-Duells am Samstag vor 350 Zuschauern in der Weststadthalle für ein Zeichen der Solidarität mit der Ukraine und einen Friedensappell. Spielerinnen und Betreuer beider Mannschaften trugen beim Warmmachen und Einlaufen T-Shirts in den blau-gelben ukrainischen Nationalfarben mit dem Schriftzug „Stop War“ oder dem Friedenssymbol auf der Vorderseite.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Nach dem Spiel wurde jeweils ein Friedens-T-Shirt jedes Teams mit den Autogrammen der Flames- beziehungsweise BSV-Akteurinnen zugunsten der Ukraine-Hilfe versteigert. Für jedes Shirt wurden 200 Euro erlöst. Das Geld wurde ebenso gespendet wie die Einnahmen der Flames aus dem Ticketverkauf für die Begegnung. Während der Partie wurden zudem weitere Spenden in einer gelb-blauen Box gesammelt.

Vor dem Anpfiff des Spiels riefen Vertreter der Bensheimer Sektion der „Tour der Hoffnung“ und des Vereins „Wir sind Bergstraße!“, die ihre Kräfte und Netzwerke für die Ukraine-Hilfe gebündelt haben, zu weiteren Spenden auf. Jürgen Pfliegensdörfer (Tour der Hoffnung) hatte vor drei Wochen einen ersten Hilfstransport der Gewerkschaft der Polizei an die polnisch-ukrainische Grenze gebracht und nun in der Weststadthalle sichtlich mitgenommen von seinen Eindrücken und den schwierigen Bedingungen für die Flüchtenden berichtet. „Die Menschen haben keine Kraft und keine Tränen mehr.“ Es werde dringend weitere Unterstützung benötigt, auch um den nimmermüden lokalen Hilfskräften zur Seite zu stehen.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Am morgigen Mittwoch startet ein Hilfstransport beider Organisationen mit zwei LKW Richtung polnisch-ukrainische Grenze. In Grenznähe wurden mit Unterstützung der dortigen Behörden die logistischen Voraussetzungen geschaffen, um die Güter aufbewahren und verteilen zu können. eh/Bild: Müller