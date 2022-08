Flames machen gegen Buxtehude schon viel richtig

Die Bundesliga-Handballerinnen der HSG Bensheim/Auerbach haben auch ihren zweiten Test in der Saisonvorbereitung gewonnen. Nach dem 29:15-Erfolg über den Zweitligisten TSG Ketsch Ende Juli besiegten die Flames nun in einem Trainingsspiel den Ligakonkurrenten Buxtehuder SV. In der TSV-Sporthalle am Weiherhausstadion setzte sich die Mannschaft von Heike Ahlgrimm mit 28:26 (18:12) gegen den BSV

...