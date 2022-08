Flames gehen nach Sieg in Ketsch in einen kurzen Urlaub

„Ab in den Urlaub“ hieß es gestern für die Bundesliga-Handballerinnen der HSG Bensheim/Auerbach. Spielerinnen und Trainerteam haben eine Woche Zeit zur Erholung, bevor am kommenden Montag die heiße Phase der Saisonvorbereitung beginnt. Mit einem viertägigen Trainingslager gemeinsam mit dem Buxtehuder SV, in dessen Rahmen beide auch ein Testspiel gegeneinander bestreiten, und dann am Wochenende

...