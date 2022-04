Heike Ahlgrimm, Trainerin des Frauenhandball-Bundesligisten HSG Bensheim/Auerbach, macht eine Anleihe aus dem Zitate-Schatz der Fußballer, um die unglückliche Niederlage ihres Teams am Wochenende irgendwie in Worte zu fassen. Eine fundierte sachliche Analyse sei für das bittere 31:32 gegen Bayer Leverkusen nicht angebracht, befand Ahlgrimm gestern mit etwas Abstand zu der Partie. Also titelte

...