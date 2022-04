Die HSG Bensheim/Auerbach hat am 21. Spieltag der Handball-Bundesliga der Frauen eine umkämpfte Partie gegen Bayer Leverkusen verloren: Mit 31:32 (17:17) zogen die Flames am Samstag vor 460 Zuschauern in der Weststadthalle den Kürzeren gegen den deutschen Bundesliga-Rekordmeister. Beide Mannschaften lieferten sich mit hohem körperlichen Einsatz über 60 Minuten einen temporeichen

