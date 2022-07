Leonie Kockel will mit den Flames ins Final Four um den DHB-Pokal

Auch wenn die Bundesliga-Handballerinnen der HSG Bensheim/Auerbach erst vor gut einer Woche die Vorbereitung für die Spielzeit 2022/23 aufgenommen haben, scheint eines bereits sicher zu sein: Die Flames gehen mit Mut und Zuversicht in die neue Saison. Bei der Präsentation der Mannschaft und des Staffs am Samstag im Rahmen des vom Stadtmarketing Bensheim organisierten „Summer in the City“ auf

...