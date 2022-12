In der Handball-Bundesliga der Frauen steht bis Ende des Jahres ein straffes Programm an. Vier Spieltage sind bis zum 30. Dezember terminiert. Die HSG Bensheim/Auerbach muss mit dem Nachholspiel in Neckarsulm zudem eine Extra-Schicht einlegen. „Alles in Ordnung“, blickt Heike Ahlgrimm auf die fünf Partien für ihr Team innerhalb von 20 Tagen.

Nach einem bisher durch die mehrwöchige

...