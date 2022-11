Amelie Berger genießt ihr Comeback bei den Flames

Richtig Zeit, ihr Comeback am Sonntag nach neunmonatiger Verletzungspause sowie ihre Premiere im Trikot der HSG Bensheim/Auerbach zu reflektieren, hatte Amelie Berger bislang nicht. Nach einigen Wochen in einer Handball-WG mit Flames-Torhüterin Vanessa Fehr stand gestern ihr endgültiger Umzug von Dortmund an die Bergstraße an. Während sie am Vormittag in ihrer neuen Wohnung herumwerkelte,

...