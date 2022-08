Flames-Experimente enden mit Turniersieg in Fritzlar

Die Intensität ist hoch in diesen Tagen bei der HSG Bensheim/Auerbach. Am späten Sonntagabend kehrten die Bundesliga-Handballerinnen mit dem Turniersieg beim Domstadt-Cup in Fritzlar im Gepäck an die Bergstraße zurück, am Montagmorgen um 6 Uhr startete der Flames-Express schon wieder Richtung Österreich. In dieser Woche absolviert das HSG-Team ein fünftägiges Trainingslager in Imst/Tirol.

