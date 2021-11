Am 16. Spieltag der Fußball-Gruppenliga erwartet der FC 07 Bensheim am Sonntag (15.30 Uhr) die Heppenheimer Sportfreunde im Weiherhausstadion. Die Kreisstädter, die gestern Abend ein Nachholspiel gegen den VfR Groß-Gerau bestritten, haben sich mit dem 3:1-Heimsieg gegen die SKV Büttelborn in der Vorwoche etwas Luft im Tabellenkeller verschafft und die Abstiegsplätze verlassen. Die Nullsiebener

...