Nach der 1:4-Heimniederlage am Donnerstagabend im Stadtderby gegen Tabellenführer VfR Fehlheim (16 Punkte) müssen die Gruppenliga-Fußballer des FC 07 Bensheim (3. Platz/13 Punkte) am morgigen Sonntag (15 Uhr) erneut gegen ein Top-Team ran: Die SG Langstadt/Babenhausen wurde im Vorfeld der Saison zu den aussichtsreichen Kandidaten auf einen Spitzenplatz gezählt. Nach zuvor zwei Niederlagen in

...