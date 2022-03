Nach einem spielfreien Wochenende bestreitet der FC 07 Bensheim am 24. Spieltag der Fußball-Gruppenliga ein Heimspiel. Gast im Weiherhausstadion ist am Sonntag (15.30 Uhr) der TSV Lengfeld. Der hat in diesem Jahr coronabedingt bislang zwei Liga-Partien bestritten. Beim FC Alsbach glich der Tabellenzwölfte innerhalb der fünf letzten Minuten einen 0:3-Rückstand aus und holte einen Punkt. Am

...