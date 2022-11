In der Bundesliga der weiblichen Handball-A-Jugend steht am Wochenende der letzte Spieltag der Vorrunde an. Das Team der HSG Bensheim/Auerbach (2:2 Punkte) schließt die erste Gruppenphase mit dem Heimspiel gegen die TSG Ketsch (0:4) ab. Der Anwurf zur Begegnung in der Sporthalle der Geschwister-Scholl-Schule erfolgt am Sonntag (20.) um 15 Uhr.

In der zweiten Partie der Viererstaffel

...