Bergsträßer Anzeiger Plus-Artikel Handball - Einige Fragezeichen in Sachen Personal vor dem heutigen Gastspiel beim SV Union Halle-Neustadt In der Not müssen die Flames mal wieder kreativ sein

Trotz der erschwerten personellen Bedingungen wollen die Flames beim SV Union Halle-Neustadt möglichst oft so jubeln wie hier Sarah van Gulik im Hinspiel im November. © Müller