Bergsträßer Nachbarderby in der alten Halle

Auch in der Handball-Bezirksoberliga geht der Spielbetrieb am Wochenende nach der Fastnachtspause weiter. Dabei empfängt der HC VfL Heppenheim bereits am morgigen Freitagabend (20 Uhr) die HSG Bensheim/Auerbach zum Derby in der alten Nibelungenhalle, „denn in der neuen funktioniert das WLAN noch nicht. Zudem dürfen dort auf der Tribüne aktuell keine Getränke konsumiert werden“, erklärt

...