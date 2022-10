Bensheim/Auerbach hat alles im Griff

Bensheim. Es war eine reife Leistung, die die B-Liga-Handballer der HSG Bensheim/Auerbach II im Nachbarderby gegen den HC VfL Heppenheim II ablieferten. Mit 23:18 (10:9) gewann das Team des Trainer-Duos Daniel Kornmann/David Neumann, vor allem dank einer starken zweiten Hälfte. „Da waren wir wirklich gut und haben aus einer stabilen Abwehr heraus uns diesen Sieg verdient“, bilanzierte Kornmann. Foto: Morten Stahl und Michael Eichhorn bremsen den Heppenheimer Felix Bartke (Nr. 11) aus.

HC VfL-Coach Timo Leister ärgerte sich indes über viele vergebene Chancen. „Das war schon ärgerlich, ebenso die vielen einfachen Fehler jeweils zu Beginn der beiden Hälften“, meinte er. „Das hat ein besseres Ergebnis verhindert.“ Dennoch sah er Bensheim/Auerbach als verdienten Sieger an. Die Gastgeber legten nach zehn Minuten eine 7:3-Führung vor, ehe sich Heppenheim stabilisierte und mit einem 6:0-Lauf zum eigenen 9:7 konterte (24.). Erst danach berappelte sich die HSG wieder, egalisierte und ging mit einer knappen Führung in die Pause. Unmittelbar nach Wiederanpfiff dann die entscheidende Phase: Die HSG nutzte die individuellen Fehler des HC VfL eiskalt aus, zog auf fünf Tore davon (16:11, 45.) und ließ von da an nichts mehr anbrennen. „Ab da hatten wir die Partie sicher im Griff“, fand Daniel Kornmann und lobte besonders die beiden Aktivposten Jan Faber und Oliver Schuh, wobei letzterer auf der Spielmacherposition die Fäden zog.

In der Tabelle verschaffte sich Bensheim/Auerbach II mit dem Derbysieg ein positives Punktekonto (4:2), während der A-Liga-Absteiger aus der Kreisstadt nun mit 2:8 Zählern auch in der B-Liga erst einmal im hinteren Drittel steht. - Tore; HSG II: Schuh (6/1), Faber (5/1), Gaas (4), Würsching, Hiesinger, Thomas Krämer (je 2), Stahl, Prais (je 1). – HC VfL II: Schäffauer (5/4), Werle (3), Hannken, Siepe, Bartke, Hoehling (je 2), Scholz, Gündling (je 1). mep/Bild: Strieder