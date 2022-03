Zeit für Kinder vor und nach der Schule

Unter der Woche steht ihr morgens früh auf und geht in die Schule. Dort trefft ihr eure Klassenkameraden und Freunde und lernt mit ihnen gemeinsam wichtige und spannende Dinge über die Welt und wie sie funktioniert.

Eure Lehrer bringen euch die ganzen wichtigen Sachen bei und geben sich Mühe, dass ihr sie versteht. So habt ihr lesen, schreiben und rechnen gelernt und werdet noch viele weitere Dinge lernen. Lehrer ist ein Beruf. Menschen üben Berufe aus, weil sie ihnen Spaß machen, sie dadurch eine Aufgabe haben, die ihr Leben bereichert, und um Geld zu verdienen. In den meisten Berufe wird am Tag gearbeitet – und zwar in den meisten Fällen von morgens bis abends.

Wenn eure Eltern berufstätig sind, dann sind sie häufig von morgens bis abends arbeiten. Im Büro, in der Firma, auf der Baustelle oder in der Polizeiwache zum Beispiel. Die Schule geht aber meistens nicht den ganzen Tag. Damit ihr aber nicht allein sein müsst, bis eure Eltern wieder von der Arbeit kommen, hat man sich etwas einfallen lassen: die Schülerbetreuung.

Die Schülerbetreuung findet im Anschluss an den Schulunterricht noch in der Schule statt. So habt ihr die Möglichkeit dort Freunde zu treffen, in Gruppen zu spielen und gemeinsam zu lernen.

Häufig gibt es ein gemeinsames Mittagessen, das Lösen von Hausaufgaben, Zeit zum Lesen, schreiben, malen oder spielen.

Wenn eure Eltern schon zur Arbeit müssen, bevor die Schule überhaupt losgeht, gibt es auch die Möglichkeit, dass ihr in die Frühbetreuung gehen könnt. Auch dort warten schon Kinder und Erwachsene darauf mit euch gemeinsam die Zeit bis zum Beginn des Unterrichts zu verbringen. fw