Vierzig Tage Fastenzeit

Heute ist Aschermittwoch. Er folgt immer auf den Fastnachtsdienstag und ist ein Tag, der von Menschen, die dem christlichen Glauben folgen, begangen wird.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

An Aschermittwoch beginnt die christliche Fastenzeit. Sie soll auf Ostern vorbereiten, das Fest von der Wiedergeburt Jesus. Die Fastenzeit dauert 40 Tage. In der Bibel gibt es eine Geschichte über Jesus, in der er 40 Tage fastend und betend in der Wüste war.

Fred Fuchs © MM

Fasten bedeutet, dass man ganz bewusst und freiwillig für eine bestimmte Zeit auf etwas verzichtet. Das können fettiges Essen, Süßigkeiten oder auch das Handy sein.

Mehr zum Thema Bergstraße Nachwuchszeit bei den Waldtieren Mehr erfahren Bergstraße Nascherei zum Rosenmontag Mehr erfahren

Dieser Brauch kommt nicht nur im Christentum vor. Die Muslime fasten zum Beispiel im islamischen Fastenmonat Ramadan. Der beginnt in diesem Jahr am 13. April. In ihrer Fastenzeit dürfen Muslime von Sonnenauf- bis Sonnenuntergang nicht essen oder trinken.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Die Bezeichnung Aschermittwoch kommt von dem Brauch, dass in christlichen Gottesdiensten den Gläubigen mit Asche ein Kreuz auf die Stirn gezeichnet wird. Es soll daran erinnern, dass alles irgendwann vorbeigehen muss.

Weil Katholiken am Aschermittwoch auf das Essen von Fleisch verzichten, hat sich der Brauch entwickelt, an diesem Tag Fisch zu essen. fw

Diese Folge der Kindernachrichten gibt es hier zum Nachhören.