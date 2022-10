Wie aus Äpfeln leckerer Saft wird

In die Kelterei Bitsch in Glattbach bringen Kunden in diesen Tagen ihre Äpfel, um aus ihnen Saft herstellen zu lassen. Darüber berichten wir heute auf unseren Lautertal/Lindenfels-Seiten. Aber wie funktioniert das überhaupt?

Um die größtmögliche Frische zu garantieren, werden die Äpfel bei der Ernte direkt nach dem Pflücken verarbeitet. So bleiben die hochwertigen Inhaltsstoffe und der Geschmack bestmöglich erhalten. Die schlechten Früchte werden aussortiert. Nur reife Äpfel ohne Macken werden verwertet. Nach dem Waschen werden sie in Mühlen zerkleinert und zu Fruchtbrei (Maische) verarbeitet. Im letzten Schritt wird daraus durch schonendes Pressen der Apfelsaft gewonnen. Prost! ad