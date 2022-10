MINT-Fächer sind sehr wichtig

Auf dem Gelände der Geschwister-Scholl-Schule in Bensheim finden gerade Abrissarbeiten ab. Dort soll das neue MINT-Zentrum der Schule entstehen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

MINT, das ist ein sogenanntes Akronym. Also ein Wort, das aus den Anfangsbuchstaben verschiedener Wörter zusammengesetzt wurde. Das M in MINT steht für Mathematik, das I für Informatik, das N für Naturwissenschaften und das T für Technik. Mit MINT bezeichnet man dann alle diese Fächer, die in der Schule unterrichtet werden.

Die MINT-Fächer sind von großer Bedeutung. Computer werden immer wichtiger und nehmen eine immer größere Rolle in unserem Leben ein. Da braucht man dann natürlich Menschen, die wissen, wie diese Computer funktionieren, wie man sie baut und verbessert.

Dieses Wissen aus MINT kann in sehr vielfältigen Bereichen zum Einsatz kommen. Zum Beispiel in der Medizin, in der Forschung, beim Bau von Robotern, bei der Entwicklung von neuen Methoden zur Energiegewinnung, beim Bau von Autobatterien und so weiter.

Momentan werden viele Menschen gesucht, die Kenntnisse in MINT haben. An deutschen Hochschulen studieren momentan rund eine Millionen Menschen im MINT-Bereich. Davon sind ein Drittel Frauen. fw

Info: Den Kindernachrichten-Podcast von Fred Fuchs gibt es auf unserer Website: www.bergstraesser-anzeiger.de