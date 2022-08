Wenn das Müllauto eigenständig Straßenschäden und Funklöcher an der Bergstraße meldet

Müllfahrzeuge, die selbstständig Schlaglöcher melden, und Abfallcontainer, die Bescheid geben, wenn se voll sind: Bei einem Symposium in Bensheim anlässlich seines 20-Jahre-Jubiläums hat der Zweckverband Abfallwirtschaft Kreis Bergstraße (ZAKB) einen Blick in die Zukunft der Kommunalwirtschaft geworfen. Vor Vertretern aus Wirtschaft, Wissenschaft und Politik wurden in Bensheim vorrangig die

...