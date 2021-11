Weihnachtsmärkte in der Corona-Zeit

Die Zeit im Dezember, vor Weihnachten, bezeichnet man auch als die Zeit im Advent. In dieser Zeit sind in vielen Städten und Orten Weihnachtsmärkte zu finden. Sie dauern manchmal einen Tag oder ein Wochenende, manchmal noch länger und in größeren Städten oft mehrere Wochen.

Auf einem Weihnachtsmarkt findet man allerlei Angebote. Es gibt viele Möglichkeiten, etwas zu essen. Auch zu trinken findet man auf dem Weihnachtsmarkt reichlich. Traditionell trinken die Erwachsenen auf einem Weihnachtsmarkt Glühwein. Das ist ein Rotwein, der mit Gewürzen, wie Zimt und Anis, verfeinert und erhitzt wird. Für Kinder gibt es meistens heißen Orangen- oder Apfelsaft oder einen heißen Kinderpunsch. Häufig gibt es Fahrgeschäfte, wie Karussells, Musik von Chören oder andere Darbietungen, zum Beispiel Krippenspiele, bei denen die christliche Weihnachtsgeschichte nachgespielt wird.

Im vergangenen Jahr wurden wegen der Corona-Pandemie die meisten Weihnachtsmärkte abgesagt. Die Abstände, die die Menschen auf dem Markt zueinander haben mussten, ließen sich nicht einhalten. Und man konnte auch nur schwer nachverfolgen, wer sich alles auf dem Markt aufhielt. Dieses Jahr sieht es ganz ähnlich aus. Große, berühmte Weihnachtsmärkte wie der Münchner Christkindlmarkt und der Striezelmarkt in Dresden wurden wegen der immer weiter steigenden Infektionszahlen abgesagt. Auch der Weihnachtsmarkt in Bensheim findet dieses Jahr nicht statt.

Mancherorts gibt es dennoch Weihnachtsmärkte, allerdings nur für Genesene, Geimpfte oder Getestete. Es kann jedoch sein, dass auch diese Märkte abgesagt werden müssen, falls die Zahlen weiter steigen und strengere Maßnahmen ergriffen werden müssen, damit nicht noch mehr Menschen krank werden. fw

Diese Folge der Kindernachrichten gibt es hier zum Nachhören.