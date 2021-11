Was ist Nebel – und wie entsteht er?

Ihr habt es in den vergangenen Tagen bestimmt selbst gesehen: Wenn es kälter wird und es auf den Winter zugeht, kommt es immer häufiger vor, dass wir vor unseren Fenstern dicke, dichte Nebelschwaden sehen. Das Wort „Nebel“ ist mit dem altgriechischen Wort „nephél?“ verwandt, was sich mit „Wolke“ übersetzen lässt. Nebel ist also wie eine Wolke. Während Wolken aber am Himmel zu sehen sind, berührt der Nebel den Erdboden.

Wenn Luft von der Sonne erwärmt wird, steigt sie vom Boden aus nach oben. Dabei wird auch Wasser, etwa Tau, erwärmt. Es verdunstet und steigt mit der Luft nach oben. Je weiter die Luft steigt, desto kälter wird sie, und sie beginnt wieder herabzusinken. Kalte Luft ist nämlich schwerer als warme Luft. Wenn sich diese Luftströme und das verdunstete Wasser treffen, sammeln sich dort die Wassermoleküle des verdunsteten Wassers. Sammeln sich ausreichend viele davon, bildet sich eine Wolke.

Fred Fuchs © MM

Im Winter verdampft das Wasser am Boden ebenfalls, steigt allerdings nicht so hoch wie im Sommer, da die Luft kälter ist. Die Wolken bilden sich dadurch also tiefer. Es entsteht Nebel. Man sieht Nebel deshalb vor allem abends und nachts, wenn die Luft, die sich nah am Boden aufhält, abkühlt.

Je feuchter die Umgebung ist, desto mehr Wasser verdunstet und desto mehr Nebel bildet sich. Vor allem an Seen und Flüssen kann sich starker Nebel bilden. Kann man im Nebel weiter als 1000 Meter sehen, spricht man nicht von Nebel, sondern von Dunst.

Seid ihr bei dichtem Nebel unterwegs, müsst ihr besonders vorsichtig sein, denn Autofahrer können euch schlechter sehen. fw

Diese Folge der Kindernachrichten gibt es hier zum Nachhören.