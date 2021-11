Was ist eigentlich ein Zirkuswagen?

Der Schauspieler Walter Renneisen, der in Auerbach lebt, hat ein ganz besonderes Schmuckstück in seinem Garten stehen: einen alten Zirkuswagen. Dieser wurde jetzt mit einem Kran über das Haus des Schauspielers gehoben. Renneisen hat viel an dem Wagen repariert und erneuert. Den Rest übernimmt jetzt eine Firma, die sich auf solche Dinge spezialisiert hat. Danach soll der Zirkuswagen als „Märchenmobil“ für Kinder unterwegs sein.

Aber was genau ist eigentlich ein Zirkuswagen? Wie der Name schon verrät, wird ein Zirkuswagen im Zirkus eingesetzt. Er dient als Schlaf- und Wohnplatz für die Mitarbeiter des Zirkus. In einem Zirkus finden viele verschiedene Sachen statt. Akrobaten zeigen Kunststücke, Clowns bringen die Menschen zum Lachen, und Zauberer sorgen für große Verblüffung und Begeisterung. Doch auch hinter den Kulissen sind sehr viele Leute eingebunden: Sie bauen die Zelte auf und ab, sie verstauen die Materialien, sie arbeiten an der Kasse und organisieren den Einlass der Besucher und vieles mehr.

Weil ein Zirkus von Stadt zu Stadt zieht und die Tage der Mitarbeiter früh beginnen, spät enden und Hotels sehr teuer sind, schlafen sie häufig direkt auf dem Grundstück des Zirkus in Wohnwägen. Bevor es die heutigen Wohnwägen gab, lebten die Zirkus-Mitarbeiter in hölzernen Wohnanhängern, die man auch Zirkuswagen nennt.

Übrigens: Nicht immer findet bei einem Zirkus die Show in einem Zelt statt. Berühmte Zirkusse wie der Große Moskauer Staatszirkus ziehen zwar auch in Zelten auf der ganzen Welt umher. Zuhause, in Moskau, zeigt er seine Aufführungen allerdings in einem großen Haus. fw

Diese Folge der Kindernachrichten gibt es hier zum Nachhören.