Was ist Kegeln – und was ist Bowling?

Wisst ihr, was der Unterschied zwischen Kegeln und Bowling ist? Meine gute Freundin Ronja Robbe kennt sich auf diesem Gebiet bestens aus. Als begeisterte Kegelrobbe hat sie mir erklärt, dass Kegeln eine der ältesten Sportarten der Welt ist.

Im frühen Mittelalter sind bereits Vorformen mit ersten Spielregeln und Wettkämpfen entstanden. Im Laufe der Zeit wurde Kegeln zu einer beliebten Freizeitbeschäftigung in allen Bevölkerungsschichten und war von Volksfesten nicht mehr wegzudenken. Ende des 19. Jahrhunderts gründeten sich die ersten Kegelvereine, und ein festes, einheitliches Regelwerk wurde aufgestellt. Mit der Entstehung des „Zentralverband deutscher Kegelklubs“ 1885 etablierte sich der Kegelsport, und erste deutsche Meisterschaften fanden statt.

Ziel des Spiels ist es, mit der Kugel möglichst viele der neun Kegel, die am Ende der Kegelbahn quadratisch in einer Raute aufgestellt werden, zu treffen und umzuwerfen. Dafür hat man in jeder Runde zwei Versuche. Im Unterschied dazu zielt der Spieler im Bowling auf zehn „Pins“. Diese sind in Form eines Dreiecks aufgestellt, die Anzahl nimmt bei dieser Aufstellung von einem bis zu vier Pins in der letzten Reihe zu. Auch die Kugel unterscheidet sich: Im Bowling ist sie größer und schwerer und verfügt über drei Löcher.

Während das Umwerfen aller Pins im Bowling als „Strike“ bezeichnet wird, ist im Kegeln von „Alle Neue“ die Rede. Zudem gibt es beim Bowling viele unterschiedliche Punktzahlen für spezielle Anordnungen der Pins beim Umfallen.

Egal, ob Kegeln oder Bowling: Beides macht großen Spaß und eignet sich bestens für einen aufregenden Nachmittag mit Freunden und Familie. lfi