Was ist eigentlich ein Brückentag?

Da ihr heute wegen des schulfreien Tages bestimmt nicht so früh aufgestanden seid wie sonst, hatte ich es mit meinen Nachrichten auch nicht so eilig. Also habe ich mich heute Morgen noch mal in meinem Bau umgedreht und gemütlich meinen Fuchsschwanz um mich gewickelt. Das lange Ausschlafen habt ihr einem Brückentag zu verdanken. Der freie Tag zwischen dem Feiertag Christi Himmelfahrt gestern und dem morgigen Samstag ermöglicht euch das verlängerte Wochenende.

Bundesweit gibt es im Schuljahr 75 Ferientage, die auf Ferien und Brückentage verteilt werden. Der Begriff Brückentag stammt sprachbildlich von einer Brücke, die sich über den freien Tag schlägt. Die Bezeichnung findet sich in gleicher Verwendung auch in anderen Ländern, wohingegen in unserem Nachbarland Österreich der Begriff Brückentag kaum verwendet wird. Hier spricht man von Fenster- oder auch Zwickeltagen.

Wie auch immer ihr euren schulfreien Tag heute nennen wollt – das lange Wochenende eignet sich perfekt für einen schönen Ausflug oder ein Treffen mit Freunden. Der nächste Brückentag fällt übrigens auf den 17. Juni, den Tag nach Fronleichnam. lfi