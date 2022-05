Was der Juni bringt: Fred Fuchs blickt auf die Jahresuhr

Alles neu macht der Mai - aber was bringt uns der Juni? In dieser Woche lassen wir den vergangenen Monat hinter uns. Seinen Namen verdankt der Juni der römischen Göttin Juno, der Frau des Göttervaters Jupiter. Juno gilt als Göttin der Geburt, der Ehre und Fürsorge und als Beschützerin von Rom. Während die ersten sechs Monate unseres Kalenders verschiedenen Göttern und Göttinnen gewidmet sind, ehren Juli und August mit ihren Namen die römischen Kaiser Julius Caesar und Augustus. Die letzten vier Monate leiten sich von ihrer Stellung im römischen Kalender ab. Im damals noch zehnmonatigen Jahr war September der siebte Monat. Bereits im Jahr 153 v. Chr. wurde der Jahresanfang vom 1. März auf den 1. Januar vorgezogen. Der September wurde zum neunten Monat, behielt aber weiterhin seinen Namen.

Unser heutiger Kalender, der als gregorianischer Kalender bezeichnet wird, teilt das Jahr in Tage, Wochen und Monate ein. Dabei entspricht ein Jahr etwa der Länge eines Sonnenjahres – also der Zeit, in der die Erde einmal um die Sonne kreist.

Fred Fuchs © MM

Auch einen Jahreszeitenwechsel beschert uns der Juni. Nach der meteorologischen Zeitrechnung beginnt der Sommer jedes Jahr am 1. Juni und endet am 31. August. Kalendarisch markiert dagegen der längste Tag des Jahres den Sommeranfang. Der Tag, an dem die Sonne senkrecht über dem Wendekreis der eigenen Erdhälfte steht, wird auch als Sommersonnenwende bezeichnet und fällt dieses Jahr auf den 21. Juni. An diesem Tag bleibt es ganze 17 Stunden hell, bevor die Tage wieder kürzer werden. Auch wenn mir als Fuchs bereits etwas Mondlicht genügt, um auch tief in der Nacht noch ausreichend zu sehen, kann ich die hellen, lauen Sommerabende im Juni kaum erwarten. lfi

