Der heutige Bildvergleich in unserer Serie „Bergsträßer Ansichts-Sachen“ ist geradezu ein Plädoyer für den Erhalt alter Bausubstanz und deren Umwandlung in zeitgemäße Nutzung. Als im Jahre 1987 Helmut Wahl die Alte Gerberei an der Platanenallee fotografierte, war die Zukunft des im Jahre 1873 vom Rotgerber Philipp Franz Müller erbauten Gebäudes nämlich noch ungewiss.

Nach dem Untergang

...