Bensheims Bahnhofstraße im Wandel

Unser heutiges Bild in unserer Reihe „Bergsträßer Ansichts-Sachen“ führt uns in die Bensheimer Bahnhofsstraße. Im Jahre 1991 hat Helmut Wahl dieses Bild an der Ecke Bahnhofstraße/Am Bürgerhaus fotografiert.

2 Bilder © Thomas Neu

Das historische Gebäude, das an dieser Stelle stand, hatten wir bereits in der Ausgabe vom 13. Januar 2021 beleuchtet. Damals wurde eine Aufnahme von Fritz Scheid veröffentlicht, die er aus der Schuhgasse heraus im Winter 1944/45 fotografiert hatte.

Einige Zeit klaffte eine Lücke in der Bensheimer Bahnhofstraße, die wenig später durch das heute noch dort stehende Gebäude geschlossen wurde.

Das Foto hat uns freundlicherweise das Stadtarchiv Bensheim aus dem fotografischen Nachlass von Helmut Wahl zur Verfügung gestellt. tn/Bild: Neu

