Vom "Posten 47" in Bensheim blieb nur die Straße ins Nichts

Bergstraße. Wer heute in Bensheim von der Europa-Allee in die Dammstraße abzweigt, um in Richtung Weiherhausstadion zu fahren, der wird sich vielleicht über eine Abzweigung kurz vor dem Winkelbach in Richtung Bahngleise wundern.

Ein Bild, das uns unser Sportredakteur Klaus Rettig aus der Sammlung seines Vaters für die heutige Ausgabe der „Bergsträßer Ansichts-Sachen“ zur Verfügung gestellt hat, löst das Rätsel dieser Straße ins Nirgendwo.

Der ehemalige Bahnüberganag Dammstraße-Fehlheimner Straße heute. © Thomas Neu

Fotografiert hat es Hans Rettig Ende der 1980er Jahre – allerdings an der gegenüberliegenden östlichen Seite des Bahnübergangs. Heute verwehrt an dieser Stelle eine Lärmschutzwand den Blick auf die Gleise. Nach dem Durchbruch der Kirchbergstraße unter der Bahnstrecke in die Europa-Allee wurde der Bahnübergang „Posten 47“ zwischen Fehlheimer Straße und Dammstraße im Jahre 1994 geschlossen – und auch das Schrankenwärterhäuschen abgerissen. tn/Bilder: Rettig/Neu