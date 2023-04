Ansichts-Sachen: Prozessionen am Karfreitag 1984 und 2023

Unsere heutige Ausgabe der „Bergsträßer Ansichts-Sachen“ führt uns in die Bensheimer Fußgängerzone. Das aktuelle Bild mit dem Blick in Richtung Hospitalbrunnen stellen wir einer historischen Aufnahme mit den Bensheimer Passionsspielen an ähnlicher Stelle gegenüber.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Wir verdanken das Bild dem BA-Sportredakteur Klaus Rettig. Er fotografierte es im Jahre 1984. Es war die zweite Karfreitagsprozession nach der Premiere im Jahre 1983. Bis zur dreijährigen Zwangspause aufgrund der Coronapandemie war diese Veranstaltung ein fester Bestandteil im Terminkalender der Stadt Bensheim und zog Zuschauer aus der ganzen Region in die Innenstadt, um den von Laiendarstellern nachgespielten Leidensweg Jesus zu verfolgen. Jetzt endlich konnte die Prozession am vergangenen Freitag wieder stattfinden. tn/Bilder: Klaus Rettig/Thomas Zelinger