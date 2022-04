Der Wind pfeift eisig auf der Nordseite der Auerbacher Bergkirche. Es ist ein grauer, kalter Morgen, ein Nachgeschmack des Winters. In einem kleinen, gepflegten Beet an der Kirchenwand wiegen sich die gelben Köpfe von Narzissen, die dem Wetter trotzen. Wer sie wohl gepflanzt hat? Es könnte jeder gewesen sein, denn dieser kleine Garten an der Kirche ist ein Gemeinschaftsgarten. Wer Schaufel und

...