Sternschnuppen: Leuchtende Streifen am Nachthimmel über der Bergstraße

Liebe Kinder, gestern Nacht war ich mal wieder im Wald unterwegs. An einer Lichtung angekommen, habe ich plötzlich einen hellen Leuchtstreifen über den dunklen Nachthimmel ziehen sehen – eine Sternschnuppe. Habt ihr auch schon einmal eine gesehen? Das, was wir Sternschnuppe nennen, ist ein Teil aus dem Weltall, das in die Erdatmosphäre eintritt. Im Weltall gibt es neben Sonnen und Planeten sehr viele Teile, die umherfliegen. Sie können ganz klein oder riesengroß sein. Viele kommen von sogenannten Kometen. Das sind kilometergroße Brocken, die von der Anziehungskraft der Planeten geleitet durchs Weltall fliegen. Auf ihrem Weg lassen sie abgetrennte Teile hinter sich zurück, die man Meteoroiden nennt.

Es kann auch passieren, dass Meteoroiden in die Atmosphäre unserer Erde eintreten. Hat ein Meteoroid eine gewisse Größe, dann sieht man das sogar. Tritt ein Meteoroid in die Erdatmosphäre ein, nennt man ihn übrigens Meteor. Er fliegt rasend schnell auf die Erde zu und wird von der Atmosphäre stark abgebremst. Dabei wird es extrem heiß – der Meteor verglüht oder zerplatzt.

Fred Fuchs © MM

Sehen kann man das Spektakel in Form eines Lichtstreifens. Gerade gibt es übrigens besonders viele Sternschnuppen, wenn es zum sogenannten Perseiden-Schauer kommt. Ihr habt eine gesehen? Dann wünscht euch was! Nur dürft ihr niemandem verraten, was genau. Und wer weiß, vielleicht geht der Wunsch in Erfüllung. ssr