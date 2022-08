Einfache Regeln für den Badespaß

Im heißen Sommer gibt es ja so einige Wege sich abzukühlen. Einer, der dabei am meisten Spaß macht, ist Baden. Egal ob im Schwimmbad oder am Badesee: Wenn man in das kalte Wasser springen kann, dann ist Abkühlung garantiert.

Damit beim Badespaß nichts schief geht, gibt es einige Baderegeln, die ihr dabei beachten solltet. Wenn es so heiß ist wie jetzt und die Sonne stark scheint, denkt daran, euch immer mit Sonnencreme einzucremen, damit ihr keinen Sonnenbrand bekommt.

Am Schwimmbad oder See angekommen, ist es dann so, dass man es kaum erwarten kann und am liebsten direkt ins Wasser möchte. Davor solltet ihr euch aber unbedingt einmal abduschen, damit euer Körper sich an die Wassertemperatur gewöhnen kann und ihr keinen Dreck von den Wiesen in den Badebereich bringt.

Man muss aber nicht nur wissen, wann man ins Wasser kann, sondern auch, wann man es wieder verlassen sollte. Wenn ihr Donner hört und sich ein Gewitter nähert, dann müsst ihr sofort aus dem Wasser raus. Das gleiche gilt auch dann, wenn euch im Wasser zu kalt wird. fw

