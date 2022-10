Stechmücken an der Bergstraße

In den vergangenen Jahren konnten wir immer wieder hören, dass sich Insekten aus anderen Teilen der Welt bei uns in der Gegend ansiedeln. So auch die asiatische Tigermücke, die 2021 und 2022 an der Bergstraße gesichtet wurde.

Die gestreiften Stechmücken können eine echte Plage werden. Denn im Sommer und jetzt im Herbst legen sie ihre Eier ab. Am liebsten befallen sie Plätze mit Wasseransammlungen, wie Abflüsse, Regentonnen oder ungenutzten Eimern und Gießkannen. Um dies zu verhindern, versuche ich zu diesen Jahreszeiten mögliche Stellen zu überprüfen und das überschüssige Wasser zu entfernen. Ich möchte nämlich vermeiden, dass sich mein Planschbecken im Fuchsbau zu einer Tigermückenbrutstation entwickelt.

Ihr habt bestimmt auch schon mal gehört, dass Stechmücken vor allem, wenn es draußen dunkel wird, zustechen. Die asiatische Tigermücke ist aber auch tagsüber unterwegs und verhält sich äußerst stechfreudig. Ihr müsst euch aber keine Sorgen machen: Ihr Stich ist eher ungefährlich. Es kann zwar dazu kommen, dass es um die Einstichstelle juckt und leicht anschwillt – aber das solltest ihr auch von einem normalen Mückenstich kennen. Diese Hautreaktion entsteht dadurch, dass ihr allergisch auf die Eiweiße im Speichel der Mücke reagiert. Ihr solltet auf keinen Fall an der Einstichstelle kratzen, denn dann kann der Juckreiz noch unangenehmer werden. Erst vor ein paar Wochen hatte ich einen Mückenstich, der sich dann richtig entzündet hat. Mein Tipp wäre, den Stich einfach mit einem Pflaster abzudecken, damit ihr gar nicht erst in Versuchung kommt, an ihm zu kratzen. ad

Info: Den Kindernachrichten-Podcast von Fred Fuchs findet ihr auf unserer Website: www.bergstraesser-anzeiger.de