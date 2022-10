Lebensmittel für Bedürftige

Wenn ihr das Wort Tafel hört, denkt ihr zuerst an die Schule und die Tafeln, die in den Klassenzimmern stehen. Eine Tafel kann aber auch großer Tisch sein, der mit vielen Speisen gedeckt ist. Solch eine Tafel ist gemeint, wenn man an die Organisationen denkt, die sich „Tafel“ nennen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die „Tafeln“ kümmern sich darum, dass Bedürftige Lebensmittel erhalten. Entweder kostenlos oder gegen einen geringen Geldbetrag.

Die Lebensmittel, die die „Tafeln“ weitergeben, erhalten sie aus Spenden. Oder es handelt sich um Lebensmittel, die nicht weiterverkauft werden dürfen. Zum Beispiel, weil sie das Mindesthaltbarkeitsdatum überschritten haben. Dadurch wird das Essen nicht schlecht, aber Restaurants dürfen es dann nicht mehr verarbeiten und Supermärkte dürfen es dann nicht mehr verkaufen. fw