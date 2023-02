Sicher durch das Internet surfen

Morgen findet der Safer Internet Day 2023 statt. Grund für diesen Aktionstag ist, dass sich der Alltag von Kindern heutzutage längst im digitalen Raum abspielt. Ob Spiele, Chatten, oder TikTok – das Durchschnittsalter der Kinder, die das Internet nutzen, wird immer jünger. Deshalb werden ihr Schutz und auch ihre Rechte im digitalen Raum immer wichtiger.

Der Aktionstag stellt das Thema Sicherheit im Internet und in den neuen Medien in den Mittelpunkt. Menschen aller Altersgruppen sollen dabei für das Thema „Sicheres Internet“ gefördert und sensibilisiert sowie dazu bewegt werden, dem Schutz im Internet mehr Aufmerksamkeit zu schenken.

Der Safer Internet Day (kurz SID) geht auf die Initiative der Europäischen Union und des europäischen Netzwerkes der EU, Insafe (Internet Safety for Europe), zurück. Diese Organisation hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Sicherheit im lnternet auszubauen. Mitglieder im Netzwerk sind die einzelnen Initiativen in den europäischen Staaten. In Deutschland ist dies beispielsweise „klicksafe“.

Das Datum des Safer Internet Day fällt regelmäßig auf den zweiten Tag der zweiten Woche des zweiten Monats eines Jahres, deshalb fällt der SID 2023 somit auf den 14. Februar. Der erste Safer Internet Day wurde zum ersten Mal bereits vor 19 Jahren, im Jahr 2004, veranstaltet. ad

