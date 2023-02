Fastnacht ist ein Anlass zum Basteln

Endlich ist sie wieder da - die langersehnte Fastnachtszeit. In der sogenannten fünften Jahreszeit könnt ihr euch nur verkleiden, sondern auch einige schöne Dinge basteln.

Zum Beispiel könntet ihr Tiermasken aus einem Pappteller anfertigen. Für einen Bär benötigt ihr Tonpapier in Dunkelbraun und Hellbraun, Bastelfarbe in Dunkelbraun, einen schwarzen Filzstift und bunte Papierstrohhalme. Als Grundmaterial braucht ihr eine Schere, Klebestift, Tesafilm und Pinsel. Für den Bär malt ihr die Rückseite eines Papptellers mit brauner Bastelfarbe an. Lasst alles gut trocknen, um dann den Pappteller zu halbieren. Skizziert auf eine Hälfte jeweils zwei Kreise für die Gucklöcher, dann könnt ihr sie vorsichtig ausschneiden. Danach schneidet ihr zwei Ohren aus dunkelbraunem Tonkarton aus. Übertragt den Umriss der Ohren auch auf das Hellbraune Papier. Zeichnet mit etwas Abstand zum Rand jeweils ein zweites kleineres Ohr in den Umriss, um das Innere des Ohrs darzustellen. Klebt Außen- und Innenohr zusammen und danach die fertigen Ohren von hinten gegen den Pappteller. Verwendet zusätzlich Tesafilm, damit die Ohren auch gut haften. Für die Bärenschnauze benötigt ihr einen Kreis aus dunkelbraunem Tonkarton mit einem Radius von mindestens 2,5 cm. Diesen klebt ihr mittig zwischen die Augen, dass er ein wenig über die untere Maskenkante ragt. Mit schwarzem Filzstift zeichnet ihr dann eine Nase auf. Um den Pappteller als Maske nutzen zu können, klebt ihr unten an die Rückseite einen Papierstrohhalm auf und fertig ist der Bär. Viel Spaß! ad

