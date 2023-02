Poller als Schutz für Fußgänger

Liebe Kinder, wenn ihr mit euren Eltern in eine Fußgängerzone kommt, sehr ihr manchmal rot-weiß gestreifte Pfosten im Boden. Ist man zu Fuß unterwegs, kommt man ganz einfach an ihnen vorbei. Autos aber sind oft viel zu breit, um zwischen den Stangen hindurchzufahren. Habt ihr schon mal darüber nachgedacht, wofür diese Pfosten gut sind? Ich werde euch jetzt erklären, was es damit auf sich hat.

Diese Pfeiler werden Poller genannt und sehen nicht immer so aus, wie ihr sie vielleicht kennt. Manche sind aus Metall gemacht und oft farbig. Andere hingegen bestehen aus Beton und sind breiter. Sie alle sollen verhindern, dass Autos in die Fußgängerzone fahren oder dort parken. Dadurch können gefährliche Situationen oder Unfälle zwischen Fußgängern und den Autos verhindert werden. Damit im Notfall Feuerwehr oder Krankenwagen durchfahren können, werden häufig Poller aufgestellt, die sich umklappen lassen oder automatisch in den Boden einfahren. Die Stangen werden auch eingefahren, wenn Geschäfte in einer Fußgängerzone von Transport-PKWs mit Waren beliefert werden. ida

Info: Den Kindernachrichten-Podcast von Fred Fuchs findet ihr auf: www.bergstraesser-anzeiger.de