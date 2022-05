Müll macht Fred fuchsteufelswild

Habt ihr auch schon einmal beim „Sauberhaften Kindertag“ mitgemacht, wie es Mädchen und Jungen aus Rodau und Heppenheim getan haben? Tausende Kinder aus ganz Hessen sammeln an diesem Tag alljährlich achtlos weggeworfenen Abfall in der Umgebung.

Aber wieso liegt Müll eigentlich so oft in der Gegend rum? Jeder weiß doch, dass dieser nicht auf die Straße, sondern in den Mülleimer gehört. Trotzdem kommt es immer wieder vor, dass ich hier in meinem heimischen Wald leere Getränkedosen, Essensverpackungen oder Taschentücher finde. Das macht mich sehr traurig, schließlich ist der Wald mein Zuhause. Oder wie fändet ihr es, wenn jemand einfach seinen Müll in eurem Kinderzimmer liegenlässt?

Fred Fuchs © MM

Es ist wichtig, dass wir unsere Natur schützen. Zugemüllte Straßen und Wälder sehen nicht nur unschön aus, sie sind auch eine Belastung für Tiere. Plastikmüll, der über Flüsse bis ins Meer gelangen kann, ist gefährlich für Fische, Schildkröten und andere Meeresbewohner, da diese sich an kleinen Plastikteilchen verschlucken oder sich im Müll verfangen können. Ob ihr eigene Sammel-Aktionen startet oder beim Basteln mit alten Joghurtbechern oder PET-Flaschen eurer Kreativität freien Lauf lasst – ihr könnt jeden Tag nutzen, um etwas Gutes für unsere Umwelt zu tun. lfi

Info: Den Kindernachrichten-Podcast von Fred Fuchs gibt es auf unserer Webseite: www.bergstraesser- anzeiger.de