Der Tierpark vor der Haustür

Dieses Wochenende findet wieder die „Stunde der Gartenvögel“ statt. Vielleicht haben einige von euch bereits im Januar bei der „Stunde der Wintervögel“ mitgemacht, von der ich euch erzählt hatte? Nun sind auch endlich all die Vögel zurück bei uns, die während der kalten Wintermonate Urlaub im warmen Süden gemacht haben. Die Aktion bietet eine tolle Chance, um Amsel, Rotkehlchen und Co. vor der eigenen Haustür in ihrem natürlichen Lebensraum zu beobachten. Anders als im Zoo sind die Vögel in unserem Garten nicht hinter Gittern eingesperrt, sondern können nach Lust und Laune von Baum zu Baum flattern und uns mit ihren fröhlichen Frühlingskonzerten erfreuen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Wer mitmachen möchte, kann bei der „Stunde der Gartenvögel“ eine Stunde lang Vögel im Garten, auf dem Balkon, vom Fenster aus oder auch im Stadtpark beobachten und aufmerksam alle gesichteten Arten und die Anzahl notieren. Per Meldeformular oder per Post könnt ihr eure Beobachtungen weitergeben. In einem weiteren Bericht auf dieser Seite erklären wir, wie das funktioniert.

Fred Fuchs © MM

Das Erkunden und Erforschen von Vögeln heißt in der Fachsprache übrigens Ornithologie. Um selbst kleine Vogelforscher und -forscherinnen zu werden, ist keine teure Ausrüstung nötig. Lediglich Geduld solltet ihr bei eurem Vorhaben mitbringen. Hilfreich bei eurer Mission können ein Fernglas und ein Notizbuch sein, vielleicht habt ihr sogar ein Bestimmungsbuch für die unterschiedlichen Vogelarten Zuhause. Wichtig ist außerdem, die Vögel zu beobachten und zu bewundern, aber nicht zu stören. Haltet also immer Abstand zu den gefiederten Freunden und verhaltet euch ruhig, um die Tiere nicht zu verschrecken. lfi

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Info: Den Kindernachrichten-Podcast von Fred Fuchs gibt es auf unserer Webseite: www.bergstraesser- anzeiger.de