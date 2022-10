Unterstützung für Sehbehinderte

Mehr als 39 Millionen Menschen sind weltweit blind. Davon kommen die meisten Sehbehinderten aus Ländern, in denen viel Armut herrscht. Die Christoffel-Blindenmission (CBM) ist eine internationale Entwicklungsorganisation, die Menschen mit Behinderung helfen möchte. Nächsten Donnerstag können die Schüler der Mittelpunktschule in Gadernheim zusammen mit der CBM selbst erfahren, wie es ist, blind zu sein, indem sie einen Hindernisparcours mit einer Augenbinde und einem Blindenstock bestreiten können.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die Organisation hat sich zum Ziel gesetzt, den Kreislauf aus Armut und Behinderung zu durchbrechen. Die CBM arbeitet in Asien, Afrika und Lateinamerika mit Partnern vor Ort, um Gleichberechtigung für Menschen mit Behinderung zu schaffen und ihnen einen Zugang zu Medizin zu gewähren. Deshalb baut die CBM in den einzelnen Ländern das Gesundheitssystem auf und fördert die Eingliederung von Menschen mit Behinderung in die Gesellschaft.

Fred Fuchs © MM

Im ostafrikanischen Staat Tansania gibt es beispielsweise nur einen Augenarzt pro eine Millionen Einwohner. Das würde bei uns heißen, dass es nur einen Augenarzt für alle Einwohner Kölns gibt. Problematisch ist, dass es besonders Kinder mit Behinderung schwer haben, da sie weniger Chancen besitzen, in die Schule zu gehen oder einen Job zu finden. Dafür möchte sich die CBM einsetzen. ad