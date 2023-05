Militärparade auf dem Ritterplatz in Bensheim

Bergstraße. Der heutige Bildvergleich in unserer Serie „Bergsträßer Ansichts-Sachen“ führt uns auf den Bensheimer Ritterplatz. Im Jahre 1916 hat ein uns unbekannter Fotograf eine Militärparade für die Nachwelt festgehalten und beschriftet.

Und so wissen wir, dass – von einem Spielmannszug angeführt – die Soldaten des Leibgarde Regiments 115 mit einem Hauptmann Löslein an einer am Straßenrand stehenden Menschenmenge vorbei marschieren. Zahlreiche Kinder sind zu sehen, die vor und neben dem Militärzug herlaufen.

bfr, Ritterplatz, Mittwochsserie, ,, Bild: Thomas Neu © Thomas Neu

Wir wissen nicht, ob sich die Soldaten mit Pickelhaube und geschulterten Gewehren auf dem Weg zum Bahnhof befinden und damit geradewegs in die schrecklichen und so verlustreichen Kämpfe in Verdun und an der Somme im Jahre 1916.

Historisch belegt ist jedoch, dass während des Ersten Weltkrieges Soldaten des Infanterie-Regiments Nr. 115 an der Westfront in diesen Frontabschnitten eingesetzt wurden. Da es einige Lazarette während des Ersten Weltkrieges in Bensheim, aber keine Kasernen gab, sind die Soldaten vielleicht nach ihrer Genesung auf dem Weg zurück an die Front?

Einige der Frauen auf dem Bild scheinen Krankenschwestern zu sein. Da die Soldaten auf der Nibelungenstraße in Richtung Westen unterwegs sind, könnten sie im Lazarett Falkenhof gewesen sein, aber auch das ist Spekulation.

Vielleicht weiß ein Leser mehr darüber zu berichten. tn/Bild: Thomas Neu