Ansichts-Sachen: Parkanlagen mussten dem Verkehr weichen

Bensheim. Unser heutiger Bildvergleich in der Reihe der Bergsträßer „Ansichts-Sachen“ führt uns in die Rodensteinstraße in Bensheim. Unser historisches Bild verdanken wir gleich zwei Quellen.

Die Rodensteinstraße heute. © Thomas Neu

Einmal hat uns Peter Hillenbrand die Postkarte zur Verfügung gestellt und dann hat eine uns nicht bekannte Leserin die gleiche Postkarte für die Veröffentlichung in unserer Serie abgegeben.

Entstanden ist das Foto vor dem Jahr 1967, da man noch gut den Wasserturm am Bahnhof erkennen kann, der in genau diesem Jahr abgerissen worden ist. Der Blick auf die fast leeren Straßen und die Parkanlage macht den gravierenden Unterschied zur heutigen Verkehrsachse deutlich. tn/Bild: Thomas Neu