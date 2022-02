Immer mehr Gruppen schließen sich bundesweit den Protesten gegen den russischen Krieg gegen die Ukraine an. Schon am Freitag gab es zahlreiche Mahnwachen auch in Hessen. Am Samstag gingen Menschen unter anderem in Frankfurt, Fulda und Marburg auf die Straße, um gegen Putins Invasion zu demonstrieren.

Auf dem Bensheimer Marktplatz versammelten sich am Nachmittag rund 400 Menschen aus dem

...