Bergsträßer Anzeiger Plus-Artikel Jubiläum Kübel-Stiftung unterstützt weltweit knapp 364 000 Menschen

Die Karl-Kübel-Stiftung für Kind und Familie mit Sitz in Bensheim feierte am Sonntagvormittag ihr 50-jähriges Bestehen mit einem Festakt im Bürgerhaus. In 94 Projekten in acht Ländern werden knapp 364 000 Menschen unterstützt.