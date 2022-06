Krähenplage auf den Feldern

Im Sommer sind die Felder und Äcker voll mit leckerem Gemüse, das zur Ernte bereit steht. Doch nicht nur euch und mir schmecken die Erzeugnisse aus der Landwirtschaft. Auch andere Tiere freue sich über die Felder und sehen in ihnen ein Buffet. Gerade ärgern sich die Leute in der Landwirtschaft über Krähen, die sich auf den Feldern zum Essen niederlassen. Verständlich, schließlich war es viel Arbeit, das Gemüse anzubauen, und alles, was die Vögel anknabbern, kann man dann nicht mehr verkaufen.

Schon kurz nach der Auspflanzung von beispielsweise Salat kommen die cleveren Vögel an und picken die kleinen Pflanzen aus der Erde. Auch seine Pflanzen mit einem Gewächszelt zu schützen, hilft hier wenig. Darunter sammeln sich nämlich am Abend Insekten. Die Krähen warten auf dem Dach nur darauf und picken sie dann, durch die Folie hindurch, heraus. Ein anderer Leckerbissen für die Krähen ist Mais.

Um gegen die Krähen vorzugehen, lassen sich die Landwirte so einiges einfallen. So bauen sie zum Beispiel Vogelscheuchen auf. Die menschengroßen Strohpuppen bekommen Kleidung angezogen und sollen die Vögel, wie der Name schon sagt, verscheuchen. Eine andere Möglichkeit sind Lautsprecher, die Rufe von Raubvögeln abspielen. So denken die Krähen, dass es auf dem Feld zu gefährlich ist.

Das Problem ist nur, dass Krähen sehr schlaue Vögel sind. Stehen die Lautsprecher eine Zeit lang, fallen die Vögel nicht mehr auf die Aufnahmen und die Vogelscheuchen herein. fw

Info: Den Kindernachrichten-Podcast von Fred Fuchs gibt es auf unserer Webseite: www.bergstraesser- anzeiger.de