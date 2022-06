Vogelscheuchen der besonderen Art waren in der Brandauer Gemarkung an der Grenze zu Gadernheim und Lautern zu finden: tote Rabenvögel, die an langen Stangen hängen. Von „geschmacklos“ bis „notwendig“ gingen die Meinungen zu dem Vorfall auseinander, der sich auf einem Feld unmittelbar an einem beliebten Spazierweg zugetragen hat.

Leute, denen das Wohl von Tieren wichtig ist, haben dafür

...