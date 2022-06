Kennt ihr eigentlich Padel-Tennis?

Am Wochenende fand das erste Padel-Tennis Turnier des TC Bensheim statt. Nach einem internationalen Turnier mit zwölf Spielern aus sieben Nationen am Samstag konnten am Sonntag Hobbyspieler aus der Region gegeneinander antreten.

Fred Fuchs © MM

Padel-Tennis stammt ursprünglich aus Südamerika und hat sich dort Ende der 1960er Jahre entwickelt. Nun wird es auch bei uns immer beliebter.

Das Rückschlagspiel ist eine Mischung aus Tennis und Squash. Gespielt wird immer im Doppel, also zwei gegen zwei. Der Padel-Court ist von allen Seiten mit bis zu vier Meter hohen Glaswänden und Gitterzäunen umgeben. Durch ein Tennisnetz in der Mitte des Feldes werden die zwei Teams voneinander getrennt.

Das Ziel beim Padel-Tennis ist es, den Ball mit speziellen Schlägern über das Netz in das Feld des Gegners zu befördern, wobei der Ball maximal einmal den Boden auf einer Spielfeldseite berühren darf. Besonders ist, dass der Spielball auch gegen die Glaswände prallen darf.

Padel-Tennis ist für jedes Alter geeignet. Regeln und Grundtechniken sind schnell erlernt und der Spielspaß kann losgehen. lfi

Info: Den Kindernachrichten-Podcast von Fred Fuchs gibt es auf unserer Webseite: www.bergstraesser- anzeiger.de