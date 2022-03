Keine Chance für Raser

Morgen findet in ganz Europa ein „Speedmarathon“ statt. Das ist ein Aktionstag im Straßenverkehr. Die Polizei will dabei erneut darauf hinweisen, wie gefährlich es für Autos ist, zu schnell zu fahren. Dafür führen sie in Hessen an 300 Orten Geschwindigkeitsüberprüfungen durch.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Geschwindigkeitsüberprüfungen finden aber auch statt, wenn es keinen Aktionstag gibt. Dafür bauen Polizisten an Straßenabschnitten, an denen häufig zu schnell gefahren wird, Kontrollgeräte auf. Diese messen dann, wie schnell die Autos fahren. Sind sie schneller, als es erlaubt ist, müssen die Fahrer Strafen zahlen. Je nachdem, wie viel schneller sie waren, umso höher ist die Strafe. Das kann von Geldstrafen bis zum Wegnehmen des Führerscheins gehen. Dann dürfen die Raser für eine bestimmte Zeit gar kein Auto mehr fahren.

Fred Fuchs © MM

Häufig gibt es auch fest aufgebaute Geräte zur Kontrolle. Sicher habt ihr schon einmal am Straßenrand einen solchen Blitzer gesehen. Das sind große Kästen oder Säulen – mit Fotoapparaten, die Fotos von Autos machen, die zu schnell sind. Mit dem fotografierten Kennzeichen weiß man direkt, wem das Auto gehört. Die Strafe kommt dann per Post.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Leider fahren sehr oft viele Menschen zu schnell. Das ist sehr gefährlich. So können plötzlicher Unfälle geschehen und schlimm ausgehen. Daher ist es immer besser, langsam und sicher zu fahren. fw